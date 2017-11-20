القاهرة - أ ش أ

تصدرت مصر قائمة العشرين في مسابقة تأليف النص المسرحي الموجه للكبار للعام 2017, التي تنظمها الهيئة العربية للمسرح وتضمنت مراتب القائمة القصيرة 27 نصا مسرحيا.

وجاءت مصر في المرتبة الأولى بـ 8 نصوص, هى: “الأقنعة والحمال” لدرويش الأسيوطي, “الحاكم” لعبد الهادي شعلان, “الزائر” لعماد مطاوع “القصر” لهشام حامد, “فصام” لحسام قنديل, “ضد النسيان” لنسرين نور, “مذكرات سنوحي” لابراهيم الحسيني, “هوس” لطنطاوي طنطاوي.

ومن المقرر أن تعلن الهيئة النتائج النهائية للمسابقة نهاية الشهر الحالي وأيضا نتائج مسابقة تأليف النص الموجه للأطفال.

وستمنح الهيئة ثلاث جوائز للنصوص الثلاثة الأولى الفائزة, وتمنح أيقونتها للفائزين خلال انعقاد الدورة العاشرة من مهرجان المسرح العربي, التي تعقد في تونس في يناير من العام 2018 على أن يكون لها الحق في نشر النصوص الفائزة بالمسابقة ضمن منشوراتها.