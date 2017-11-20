اخبارمصر - عصمت سعد

يجتمع الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الآن مع لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، برئاسة الدكتور جمال شيحة رئيس اللجنة .

تناولت الجلسة عدة تساؤلات عن منظومة التعليم الجديدة، وكيفية توفير الميزانية لتطبيق النظام الجديد للتعليم حيث أكد شوقى على أن برامج خطة الوزارة التى تتطلب توفير موارد مالية خلال العام الدراسى المقبل تتم من خلال الاكتفاء الذاتى بإعادة صياغات كثيرة منها التوفير فى طباعة الكتب وتوفير الكثير من المصروفات بجانب أنه سيتم تدابير موازنة جديدة من الدولة، وأشاد أعضاء البرلمان بذلك .

وأثناء الاجتماع تساءل أعضاء لجنة التعليم عن مستشارى الوزير الجدد ومهام عملهم والذى بدوره وجه شوقى دعوة لهم؛ للتعرف على مستشاريه.

كما تحدث شوقى خلال اللقاء عن بنك المعرفة ومزاياه العديدة باعتباره أحد مصادر المعرفة الموثقة كما شرح شوقى كيفية التعامل مع التابلت الجديد الذى سيتم توزيعه على الطلاب، والتى تتحمل الوزارة تكاليفه دون أعباء على الطالب أو ولى الأمر.

وطالب أعضاء لجنة التعليم بالبرلمان بتوفير موازنة أكبر لإصلاح التعليم كما تفهموا عدم توفير الميزانية الكافية للأبنية التعليمية للقيام بأعمال صيانة المدارس.