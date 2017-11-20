كوالالمبور- أ ش أ

ضربت هزة أرضية بقوة 8ر6 درجة على مقياس ريختر اليوم الاثنين جزر لويالتي بالقرب من كاليدونيا الجديدة في المحيط الهادي ما أدى إلى حدوث أمواج مد عاتية صغيرة باتجاه كاليدونيا وفانواتو المجاورة.

وأفادت إدارة الأرصاد الجوية الماليزية بأن مركز الهزة على 21.3 درجة جنوب خط الطول و168.8 درجة شرق خطوط العرض وعلى بعد 6,178 كيلومتر جنوب شرقي منطقة سمبورنا بولاية صباح الماليزية.

وأصدر مركز التحذير من موجات المد في المحيط الهادي في هاواي تحذيرا من حدوث أمواج مد عاتية “تسونامي” للسواحل في محيط 300 كيلومتر من مركز وقوع الزلزال قائلا إن ارتفاع الأمواج يعتمد على السواحل وأن الموجة الأولى قد لا تكون الأكبر.

وذكر المركز أنه رصد أمواج مد عاتية صغيرة, متوقعا أن تضرب أمواج يزيد ارتفاعها على المتر عن مستوى ارتفاع المد كاليدونيا الجديدة وأن تضرب أمواج أصغر فانواتو.