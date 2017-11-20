نيقوسيا ـ أ ش أ

يبدأ اليوم الاثنين الرئيس عبد الفتاح السيسى زيارة رسمية إلى قبرص تستمر لمدة يومين ، ويشارك خلالها في فعاليات القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأنه من المقرر أن يقوم الرئيس بعقد لقاء ثنائى مع الرئيس القبرصي “نيكوس أناستاسيادس” وكبار المسئولين القبارصة، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة، وذلك في إطار العلاقات الوثيقة التي تجمع بين مصر وقبرص، وحرص البلدين على تدعيم التعاون المشترك ومواصلة التشاور المكثف حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما سيقوم الرئيس بزيارة هي الأولى من نوعها للبرلمان القبرصي، حيث سيلقي سيادته كلمة أمام أعضاء البرلمان تتناول تأكيد عمق العلاقات بين البلدين، التي شهدت نمواً كبيراً خلال السنوات القليلة الماضية.

ومن المنتظر ان يقوم الرئيس كذلك، والرئيس القبرصي “أناستاسيادس”، بافتتاح منتدى الأعمال المصري القبرصي، والذي يهدف لتفعيل العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، واستكشاف فرص الاستثمار المتبادل في الدولتين.

وأضاف السفير بسام راضي أنه من المقرر أن يشارك الرئيس يوم الثلاثاء في القمة الخامسة بين مصر وقبرص واليونان، في إطار آلية التعاون الثلاثي التي انطلقت في القاهرة في نوفمبر 2014، وتهدف لبحث سبل دعم وتعميق العلاقات المتميزة بين الدول الثلاث وتفعيل أطر التعاون القائمة بينهم، بالإضافة إلى تعزيز التشاور السياسي بين الدول الثلاث حول كيفية التصدي للتحديات التي تواجه منطقتي الشرق الأوسط والبحر المتوسط.