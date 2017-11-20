نشرة الصباح من اخبار مصر
القاهرة - أخبار مصر
أهم الاخبار:
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– “النواب” يوافق بالأغلبية مبدئيا على قانون التأمين الصحي الشامل
– اشادة اوروبية باختيار السيسي عام للمرأة المصرية
– استبعاد أحد المرشحين لخوض انتخابات مجلس النواب التكميلية بسوهاج
– عبدالمنعم سعيد: حزب الله يعرض لبنان لحرب أهلية مجددًا
– “شباب الحزب الحاكم” في زيمبابوي تدعو موجابي للإستقالة
– ولي العهد السعودي يبحث مع المبعوث الروسي مستجدات الأحداث السورية
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– الجبير: مصر والسعودية والإمارات والبحرين تتابع تدخلات إيران بالمنطقة
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