القاهرة - أخبار مصر

أهم الاخبار:

 

– نور الدين: تصريحات الرئيس حول مياه النيل تحمل تحذيرًا لإثيوبيا

– “النواب” يوافق بالأغلبية مبدئيا على قانون التأمين الصحي الشامل

– اشادة اوروبية باختيار السيسي عام للمرأة المصرية

– استبعاد أحد المرشحين لخوض انتخابات مجلس النواب التكميلية بسوهاج

– عبدالمنعم سعيد: حزب الله يعرض لبنان لحرب أهلية مجددًا

– “شباب الحزب الحاكم” في زيمبابوي تدعو موجابي للإستقالة

– ولي العهد السعودي يبحث مع المبعوث الروسي مستجدات الأحداث السورية

– الاستخبارات الأمريكية تصنف “قطر” كوجهة للاتجار بالبشر

– الجبير: مصر والسعودية والإمارات والبحرين تتابع تدخلات إيران بالمنطقة

 