أخبار مصر - الاثنين 20 نوفمبر 2017

– السيسى يلتقى رئيس قبرص اليوم.. وقمة مصرية ــ قبرصية ــ يونانية غدا

– محيي الدين : التعويم خطوة جيدة طال انتظارها

الاهرام

– السيسى يلتقى رئيس قبرص اليوم.. وقمة مصرية ــ قبرصية ــ يونانية غدا

– الرئيس يكلف الحكومة بتعزيز برامج الحماية الاجتماعية ومواصلة الإصلاح المالى

– وزير التجارة :مصر وقبرص واليونان صمام الأمان لواردات الطاقة الأوروبية

– منظومة التأمين الصحى الجديدة أمام بالبرلمان

– تغليظ عقوبة الامتناع عن تسليم النصيب الشرعى من الميراث

– شوقى: تغيير قيادات «التعليم » لتطبيق خطة التطوير

– ممثل المالية: يتماشى مع أهداف التنمية وإنجاز المشروعات

– 10 يتنافسون على مقعد دائرة جرجا بعد استبعاد مرشح

– «مستقبل وطن» يخطط لجمع مليون توقيع لاستمارة «علشان تبنيها»من أسيوط

– وزير الرى: مصر تدعو دول المنابع للإلتزام بالأعراف و القوانين الدولية للأنهار

الجمهورية

– السكة الحديد تدخل مرحلة التطوير

– محيي الدين : التعويم خطوة جيدة طال انتظارها

– “زوغان” النواب.. “صداع مزمن” في رأس عبدالعال

– مميش: دعم الرئيس يزيل العقبات.. ورؤية لإطلاق مشروع المستقبل

– محافظ كفر الشيخ: زيارة الرئيس “وش الخير” .. فتحت باب الأمل للاستثمارات

– الأطفال في يومهم العالمي: مصر “جميلة”.. وحلمنا نبنيها