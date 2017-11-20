صحافة مصرية: الرئيس يكلف الحكومة بتعزيز برامج الحماية الاجتماعية ومواصلة الإصلاح المالى
أخبار مصر - الاثنين 20 نوفمبر 2017
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الاهرام
– السيسى يلتقى رئيس قبرص اليوم.. وقمة مصرية ــ قبرصية ــ يونانية غدا
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