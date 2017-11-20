أخبار مصر - الاثنين 20 نوفمبر 2017

– الجبير: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام عدوان إيران

– صحفيون «إسرائيليون» في الدوحة لمساندتها بعد المقاطعة

الاتحاد

– الجبير: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام عدوان إيران

– اتفاق ترامب وماكرون على ضرورة مواجهة أنشطة إيران و«حزب الله» المزعزعة للاستقرار

– أبوالغيط يطالب مجلس الأمن بوقف إيران عن دفع المنطقة إلى الهاوية

– «الوزاري» يطالب واشنطن بإعادة النظر في قرار إغلاق مكتب «منظمة التحرير»

– «الوفاق» الليبية تفتح تحقيقاً في تقارير عن «العبودية»

– 17 قتيلاً بتدافع خلال توزيع مساعدات في المغرب

– اعتراض 300 جزائري حاولوا الهجرة إلى أوروبا

– منع هبوط طائرة قادمة من طرابلس تقل نواباً من طبرق

– الرئيس العراقي يزور الكويت اليوم

الخليج

– ضبط «مضافة» معبأة بالسلاح لـ «داعش» بمحافظة ديالى

– اجتماع وزاري روسي إيراني تركي تحضيراً لقمة «سوتشي» الأربعاء

– حكومة الوفاق الليبية تفتح تحقيقاً في تقارير عن «العبودية»

– زيارة الطيب إلى مخيمات الروهينجا في بنجلادش رسالة للعالم

– وزراء الخارجية العرب: الاستهداف الإيراني للسعودية تهديد للأمن العربي

– صحفيون «إسرائيليون» في الدوحة لمساندتها بعد المقاطعة

– أمير الكويت يحث نواب البرلمان على تماسك الجبهة الداخلية

تيلرسون يدعو إلى «حوار جدي» بين بغداد وأربيل