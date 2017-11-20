القاهرة - أخبار مصر

اكد أستاذ الموارد المائية والري، الدكتور نادر نور الدين، إن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن مياه النيل، هي تحذير للحكومة الإثيوبية، بأنه ليس في مقدور أي رئيس جمهورية مهما كانت مرونته وتفهمه لاحتياجات الآخرين أن يفرط في احتياجات مصر المائية ولا أن يساهم في تعطيش الشعب المصري أو على الأقل تقليل ما تعود أن يستلمه من حصته المائية بعد زيادة السكان.

وأضاف نورالدين خلال تصريحات تليفزيونية له الاحد، أن الدراسات المقدمة أكدت أن سدان صغيران يمكنهم توليد نفس كم الكهرباء بنصف مخزون المياه فقط في سد النهضة، مؤكدًا أن هذا السد أُقيم بهذه السعة الضخمة غير مبرر كفاءة توليد الكهرباء 33%، وهي نصف المعدلات المائية، وأن الغرض منه فقط هو الإضرار بمصر ونقص حصتها المائية، من هناك كانت تصريحات الرئيس القوية بأنه لا يوجد من يستطيع أن يفرط في لتر واحد فقط مما تعودنا استلامه من مياه النيل.

وأوضح نورالدين، أن القانون الدولي يقر ليس بالحقوق التاريخية، ولكن بالحقوق المكتسبة، أي ما تعودت مصر على استلامه من مياه النيل منذ آلاف السنين، مؤكدًا أنه مورد طبيعي ثمين تم تخصيص الاقتصاديات وبناء الحياة وفقا للحصة المائية القادمة منه، ومن الصعب تغييرها الآن، في ظل هذه الزيادة السكانية والعجز المائي الكبير الذي نعانية.، بحسب بوابة الاهرام.