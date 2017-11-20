الرياض - أ ش أ

بحث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في العاصمة السعودية الرياض مساء الاحد، مع مبعوث الرئيس الروسي الخاص لشئون التسوية السورية إلكسندر لافرينتيف مستجدات الأحداث في الساحة السورية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن اللقاء تم بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي الدكتور مساعد بن محمد العيبان, ورئيس الاستخبارات العامة السعودية خالد الحميدان, ووزير الدولة لشئون الخليج العربي ثامر بن سبهان السبهان.