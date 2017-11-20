القاهرة - أ ش أ

اكد وزير الخارجية السعودي, عادل الجبير, إن هناك لجنة رباعية تتمثل في “مصر والسعودية والإمارات والبحرين” لمتابعة تدخلات إيران في شؤون دول المنطقة, كما أن هناك تقارير تصدر وتوزع على الدول الأعضاء في الجماعة العربية في هذا الشأن, علاوة على التواصل مع المجتمع الدولي لتوضيح الأعمال الإرهابية والعدوانية التي تقوم بها إيران في المنطقة.

وأضاف الجبير – في تصريح لقناة “اكسترا نيوز” الأحد – أن الدول العربية لديها إدراك بأن ما تقوم به إيران يشكل خطرا على الأمن القومي العربي, ويجب على الدول العربية أن تتخذ مواقف قوية تجاه هذه الأعمال العدوانية, وأن تنظر في اتخاذ إجراءات قوية أيضا لردع ما تقوم به طهران في المنطقة.

وأشار وزير الخارجية السعودي, إلى أن هناك اجماع في المجتمع الدولي على أهمية محاسبة إيران على دعمها للإرهاب وانتهاكها للقرارات الأممية المتعلقة بالصواريخ الباليستية.