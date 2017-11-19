القاهرة -أ ش أ

ثمن وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي, أنور قرقاش, اليوم الأحد, قرار الجامعة العربية بشأن التدخلات الإيرانية واصفا إياه ب`”التاريخي”, مؤكدا أنه يرسل رسالة واضحة حول فعالية العمل العربي المشترك.

وأضاف قرقاش, في تغريدة له عبر موقع الوتصل الاجتماعي “تويتر” أن قرار الجامعة العربية ضد إيران يؤسس لمرحلة أكثر تمكنا وتمكينا.

وعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا طارئا, اليوم في مقر الجامعة العربية بالقاهرة, بناء على طلب السعودية, لبحث الانتهاكات والتدخلات الإيرانية في المنطقة العربية, وسبل التصدي لها.

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط – خلال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب – إن “استهداف عاصمة عربية بصواريخ باليسيتة من قبل مليشيا خارجة عن الشرعية ومدعومة إقليميا هو تهديد خطير لا ينبغي أبدا أن نتعامل معه كأمر عادي, مضيفا أن الصاروخ الذي أطلقته مليشيات الحوثي على منطقة مطار العاصمة بالمملكة العربية السعودية يوم 4 نوفمبر الجاري والذي نجحت قوات الدفاع الجوي السعودي في التصدي له هو مجرد الحلقة الأخطر في سلسلة طالت من التجاوزات والتدخلات في الشؤون الداخلية وممارسة التخريب ونشر الفتنة”, مشيرا إلى أن الصاروخ الذي استهدف الرياض, إيراني الصنع, وهو رسالة إيرانية واضحة في عدائيتها.