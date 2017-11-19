القاهرة -أ ش أ

اختتم وفد الصحفيين الأفارقة المشارك في الدورة التدريبية الخمسين التي ينظمها المجلس الأعلى للإعلام, بالتعاون مع اتحاد الصحفيين الأفارقة ووزارة الخارجية المصرية, جولته السياحية بمدينة الغردقة, اليوم الأحد, والتي استغرقت ثلاثة أيام (من 17 وحتى 19 نوفمبر) بإحدى المنتجعات السياحية.

ونظم مركز الدراسات الإعلامية التابع للمجلس هذه الزيارة بهدف تعريف الأفارقة بمصر السياحية, حيث إن مدينة الغردقة عاصمة محافظة البحر الأحمر تأتي في مقدمة المدن المصرية والعربية سياحيا بما تتمتع به من مناخ معتدل وشواطئ طبيعية صافية طوال العام; مما جعلها مدينة مركزية للألعاب والرياضات البحرية في العالم.

وأبدى الدارسون الأفارقة إعجابهم الشديد بجمال مدينة الغردقة ونقاء مياهها, مشيرين إلى أنهم شعروا براحة نفسية وسط جمال الطبيعة والمياه الصافية, وأكدوا أنهم حصلوا خلال هذه الزيارة على قدر كافي من الاسترخاء كانوا في أمس الحاجة إليه قبل الرجوع لبلادهم ولمشقة عملهم.