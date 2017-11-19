القاهرة أ ش أ

تنظم لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين برئاسة أيمن عبد المجيد, دورتين كاملتين للمبتدئين في اللغة الألمانية للزملاء الصحفيين وأسرهم; الأولى في نقابة الصحفيين بالقاهرة والأخرى في مقر النقابة بالإسكندرية.

وتهدف الدورة إلى تأسيس المتدرب في اللغة الألمانية, وتمكينه من تحدث اللغة وكتابتها بطلاقة, ودعم المتدرب في اجتياز المقابلات الشخصية باللغة الألمانية.

وتضم الدورة أربعة مستويات; المستوى شهر ونصف الشهر بواقع محاضرة أسبوعيا. ويبلغ سعر المستوى 350 جنيهات تسدد بخزينة النقابة, ويشترط ألا يقل السن عن 17 عاما بالنسبة لأسر الزملاء الصحفيين.