الخرطوم - أ ش أ

التقى وزير الخارجية السوداني, الدكتور إبراهيم غندور, اليوم الأحد, بالمدير القطري الجديد لبنك التنمية الأفريقي روبيل درا جو, الذي قدم أوراق اعتماده لدى السودان.

وأكد الوزير حرص حكومة السودان على تعزيز العلاقات الثنائية مع البنك وتسهيل مهامه في الخرطوم, معربا عن تقدير بلاده للأدوار التنموية التي ظل يضطلع بها البنك, وبصفة خاصة الجهود المنتظرة للبنك في تخفيف عبء الديون عن السودان.

من جانبه, هنأ درا جو, وزير الخارجية على رفع العقوبات الاقتصادية عن الخرطوم, مشيرا إلى إجازة البنك لخطة المشاريع التنموية بالسودان للفترة من 2017-2019, والتي تشمل التمويل في القطاع الزراعي والصحة وبناء القدرات والتعليم, بجانب مشروع مياه بورتسودان, والمساعدة في تخفيف أعباء الديون على السودان.