القاهرة - أ ش أ

أكد السيد أحمد أبو الغيط الامين العام لجامعة الدول العربية أن هناك اجماعا عربيا على رفض النهج والتصرفات الإيرانية, حيث وافقت كل الدول العربية على القرار الوزاري العربي بإدانة التدخلات الإيرانية في الشئون العربية وحتى لبنان تحفظ على القرارات التي تتعلق بحزب الله فقط.

وقال أبو الغيط – في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية جيبوتي محمود على يوسف رئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية في ختام الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب – إن مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري قرر إحاطة مجلس الأمن بمواقف الدول العربية إزاء التدخلات الإيرانية في شئون الدول العربية.

وأوضح أنه تقرر تكليف المجموعة العربية في الأمم المتحدة بتوضيح الخروقات الإيرانية بشأن تصدير الصواريخ الباليستية وتزويد الحوثيين بالأسلحة.

وأضاف قائلا : ولا استبعد أن تكون الخطوة الثانية هي اللجوء لمجلس الأمن , مشيرا إلى أنه لاتوجد إشارة لذلك في القرار ولكن التطورات قد تأخذنا لذلك.

وأوضح أبو الغيط أن الاجتماع لم يتخذ قرارا بعد باللجوء لمجلس الأمن وطلب انعقاد المجلس ولكنه قرر إحاطة مجلس الامن علما ببعض المواقف العربية.

وأضاف قائلا : لعلنا نجتمع مرة أخرى لطلب انعقاد مجلس الأمن وطرح مشروع قرار عربي على المجلس

وقال إنه لم يصلنا الموقف الرسمي العراقي من بعض الفقرات في القرار وسيصلنا خلال ايام, مشيرا إلى أن القرار فيه إدانة شاملة لأداء إيران في المنطقة وخاصة ضد السعودية والبحرين.

وأعرب عن أمله أن تم تصل الرسالة في ايران, وأن يغيروا مواقفهم مشيرا إلى أن هذا ليس بالأمر السهل لأنه هذه المواقف مضى عليها سنوات وسنوات حيث تسعى طهران لتوسيع نفوذها و الهيمنة والسيطرة على القرار العربي وعلى العواصم العربية والوصول للبحر المتوسط .

من جانبه , قال وزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف إن هناك حاجة لوضع آلية للتحرك في مجلس الأمن و سوف نبدأ في التواصل مع المجموعة العربية والترويكا العربية سوف تبحث كيفية التعامل مع هذه المسألة .

وقال إن حزب الله والحوثييين أداة لإيران مشيرا إلى أن الحوثيين يهددون باب المندب وهو منفذ مهم للملاحة الدولية والمجتمع الدولي يجب أن يتعامل مع هذا الأمر .

وأضاف أن التركيز سيكون على إرسال رسالة لمجلس الأمن تظهر القلق وخطورة ماتقوم به إيران تجاه الدول العربية ثم دراسة المقاربة بشأن الذهاب لمجلس الأمن, مشيرا إلى أنه وزراء الخارجية العرب قد يعقدون اجتماعات أخرى للمجلس الوزاري العربي وقد تتخذ إجراءات أخرى نظرا لأن التهديد لإيراني وصل لنقطة اللاعودة.