إجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب فى القاهرة لبحث التصدى للتدخلات الإيرانية فى المنطقة 2017/11/19 - 21:51 إجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب فى القاهرة لبحث التصدى للتدخلات الإيرانية فى المنطقة2017-11-19T21:51:06+00:00 تقارير مصورة بدون تعليقات أخبار مصر موضوعات مشابهة جهود ضبط الأمن السيسي يتفقد مشروع الإستزراع السمكي غليون كفر الشيخ 18-11-2017 السيسي يتفقد المعمل التابع لمشروع الإستزراع السمكي – غليون 18-11-2017 السيسي يتفقد مصنع إنتاج السمك بمشروع الإستزراع السمكي – غليون 18-11-2017 السيسي يستمع لشرح حول عمل أحواض السمك يمشروع الإستزراع السمكي – غليون 18-11-2017 السيسي : تبلغ رفع كفائة بحيرة المنزلة من 40 إلى 50 مليار جنيه 18-11-2017
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