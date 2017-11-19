القاهرة - أ ش أ

أشادت نائبة رئيس وفد الاتحاد الأوربي بمصر ساندرا دي وايل, باختيار الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2017 عاما للمرأة المصرية, مما يدل على التقدم الذي أحرزته, مشيرة إلى أن مشاركة النساء في الحياة العامة أمر مهم لتعزيز دور المرأة وحصولها على دور أفضل.

وأكدت دي وايل, خلال فعاليات مؤتمر (الحوار الإقليمي والجلسات التشاورية – كسر الحواجز .. نحو المساواة بين الرجل والمرأة في الحياة السياسية) والذي ينظمه المجلس القومي للمرأة, بالتعاون مع برنامج المرأة في المنصة الحكومية, وبرنامج الحوكمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا, ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية, ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي, دعم الاتحاد الأوروبي للنوع, موضحة أنه يعتبر الألية المسئولة في منطقة الشرق الأوسط.

وأشارت إلى أن المرأة الأوروبية تواجه حواجز وتحديات لعرقلة مشاركتها الفعالة في المجتمع, وأن أمامها طريق طويل لتحسين مشاركتها في الحياة العامة.

واشارت دي وايل الى إن المرأة المصرية مكون أساسي ومهم في المجتمع, مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يعمل على تعزيز النساء في النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية من خلال البرامج المختلفة حيث تم التعاون مع الجامعة العربية في مجال التمكين الاقتصادي, وتم إنشاء شبكة خديجة, ودشن البرنامج مشاركة قومية, كما تم تعزيز المرأة اقتصاديا في المناطق النائية والريفية.

وأضافت أنه تم التعاون مع المجلس القومي للمرأة, كما كان لنا دور بارز في مؤتمر الشمول المالي, وتنفيذ برامج جديدة مثل حقوق المواطن, إلى جانب دعم المبادرات الاجتماعية لتمكين النساء ومشاركتهن في الحياة العامة.