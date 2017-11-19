واشنطن -أ ش أ

أعلن متحدث باسم جهاز الخدمة السرية الأمريكية, اليوم الأحد, عن إجهاض محاولة لاختراق أحد الحواجز الأمنية حول البيت الأبيض.

ونقلت شبكة “أيه بى سي نيوز” الإخبارية الأمريكية أن المتحدث قوله “إن أفراد الخدمة السرية القوا القبض على رجل بعد محاولته القفز على الحاجز الأمني للبيت الأبيض المطل على شارع “بنسلفانيا آفينو” حيث كان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب موجودا داخل البيت الأبيض عند وقوع الحادث .

ولم يكشف المتحدث – مع ذلك – عن هوية هذا الرجل أو دوافعه لارتكاب الحادث.