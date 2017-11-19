القاهرة -أ ش أ

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن إيران انتهكت القرارات الدولية التي تحظر مد الميليشيات المتمردة باليمن والقرارات الخاصة بحظر تصدير الصواريخ الباليستية.

وأضاف الجبير, في تصريحات عقب انتهاء اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب, أن “إيران أطلقت صاروخا عبر عملائها في اليمن على مدينة الرياض, وهو ما نعتبره عملا عدوانيا من قبل إيران , وقال إن ” المملكة تتحفظ في حق الرد في الوقت المناسب”.

وأوضح أن المجلس الوزاري العربي دان هذه الأعمال الإيرانية, ودان تدخلات إيران في شئون الدول العربية سواء المملكة العربية السعودية أو مملكة البحرين .. مشيرا إلى أن تاريخ إيران في دعم الإرهاب والتدخل بشئون الدول العربية حافل.

وأكد الجبير ضرورة أن تكف إيران عن هذا التدخل, وعليها احترام سيادة الدول الأخرى, معبرا عن تطلع بلاده للعمل مع الأشقاء في الجامعة العربية والحلفاء في المجتمع الدولي للتصدي لمثل هذه الأعمال”.