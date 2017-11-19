لندن أ ش أ

استعاد واتفورد ذاكرة الانتصارات في البريميير ليج بعدما حقق فوزا مستحقا على حساب وست هام يونايتد بثنائية نظيفة مساء الأحد على ملعب “فيكاراج رود” ضمن الجولة ال`12 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وضع لاعب الوسط الشاب ويل هيوز أصحاب الأرض في المقدمة منذ الدقيقة 11 من بداية اللقاء وهي النتيجة التي انتهى بها الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني عزز المهاجم البرازيلي ريتشارليسون من تقدم واتفورد في الدقيقة 64 بتسديدة يسارية من داخل المنطقة فشل جو هارت في إبعادها لتسكن الشباك.

وبهذه النتيجة يعود “الهورنتس” لتذوق طعم الانتصارات مجددا بعد ثلاث خسائر متتالية ليرتفع رصيد الفريق ل`18 نقطة في المركز الثامن.

في المقابل, استمرت جراح “الهامرز” في النزيف بالمسابقة بعدما فشل في تحقيق أي انتصار للمباراة الخامسة, ويتجرع خسارته السابعة هذا الموسم والثانية على التوالي ويظل رصيدهم عند 9 نقاط في المركز الثامن عشر.