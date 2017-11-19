تونس - أ ش أ

بحث وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي زياد العذاري, مع مدير مكتب البنك الدولي في تونس توني فيرهايجن, برامج التعاون والمشاريع الممولة من البنك الدولي, وذلك خلال اللقاء الذي جمعهما بمقر الوزارة.

وأعرب العذاري خلال الاجتماع وفقا لبيان وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسية- عن ارتياحه لمستوى التعاون القائم بين تونس والبنك الدولي, مشيدا في الوقت نفسه بتجاوب البنك مع أهداف وأولويات تونس التنموية, ودعمه المتواصل والمتنوع لبلاده.

وأكد الوزير التونسي, حرص بلاده على متابعة مختلف المشاريع التي تتم بتمويل من البنك الدولي, والعمل مع الجهات المعنية على تنفيذها سريعا وبالجودة المطلوبة. وتناول الجانبان خلال اللقاء- مدى التقدم في إعداد المشاريع الجديدة التي سيقوم البنك الدولي بتمويلها خلال العام المقبل في بعض القطاعات, مثل قطاع التطهير, والري, والتعليم, ومياه الشرب, وغيرها, إلى جانب متابعة التقدم في إعداد برنامج دعم الميزانية للعام 2018.

وتطرق الاجتماع كذلك إلى عملية التقييم نصف المرحلي للتعاون بين تونس والبنك الدولي والمقرر انطلاقها قريبا, بهدف بلورة برامج جديدة لإدراجها ضمن برنامج التعاون بين الجانبين للفترة (2018-2020).