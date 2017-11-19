عواصم المحافظات أ ش أ

شنت الأجهزة الأمنية بعدد من المحافظات, اليوم الأحد, حملات أمنية ومرورية وتموينية لضبط الخارجين عن القانون, والمواد المخدرة, ومروجيها, وحائزي الأسلحة النارية, والقضايا التموينية, بالإضافة إلى إزالة التعديات بكافة صورها.

ففي المنيا , أسفرت الحملة الأمنية عن ضبط 25 قطعة سلاح ناري بدون ترخيص, و9 قضايا مخدرات, وتحرير 2014 مخالفة مرورية متنوعة , وضبط 4 سائقين لتعاطيهم المواد المخدرة أثناء القيادة , و تنفيذ 1515 حكما قضائيا, إلى جانب ضبط 59 قضية تموينية متنوعة ,و215 حالة تعد على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ونهر النيل بدائرة مركز ملوي.

وفي الفيوم , تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طامية من ضبط مسجون هارب من سجن الفيوم العمومي في أحداث يناير 2011, حيث كان يقضي مدة السجن 3 سنوات في قضية سلاح ناري.

وفي القليوبية, تمكنت قوات المباحث من ضبط ربة منزل 30 سنة تقوم بالإتجار في مخدر الحشيش بالقناطر الخيرية, وضبط متهم بحوزته كمية من مخدر الهيروين بقصد الاتجار , و ربة منزل 74 عاما المطلوب التنفيذ عليها في 6 مطالبات بإجمالي مبالغ مليونا و209 آلاف و33 جنيها.

كما تمكنت أجهزة الأمن من القبض تشكيل عصابي مكون من 8 أشخاص لانتحال صفة ضباط الشرطة وسرقة المواطنين على الطريق السريعة وكان آخرها ارتكاب واقعة تتبع خط سير سيارة نقل أثناء خروجها من قرية طنان بقليوب وبحوزة مستقليها مبلغ 680 ألف جنيه حصيلة تجارة الأثاث وقام المتهمين باستيقافها أمام قرية عرب العراقي واستولوا على المبلغ وفروا هاربين , وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأرشدوا عن مبلغ 427 ألف جنيه وبندقية خرطوش وسيارتين.

وفي الشرقية, أسفرت الحملة الأمنية عن ضبط 20 من العناصر الإجرامية الخطرة وبحوزتهم 15 قطعة سلاح ناري متنوع و5 قطع أسلحة بيضاء , كما تم ضبط 17 تاجر مخدرات وبحوزتهم 13 كيلو ونصف من نبات البانجو و970 جرام هيروين و100 جرام حشيش و245 قرصا مخدرا, وضبط 3300 من الهاربين من تنفيذ الأحكام, إلى جانب ضبط 3 تشكيلات عصابية تضم 10 متهمين في قضايا سرقة بالإكراه, وضبط اثنين من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية, وتحرير 336 مخالفة مرورية متنوعة, وتحرير 127 محضرا تموينيا وأموال عامة ومصنفات.

وفي محافظة قنا, لقي مسجل شقي خطر مصرعه في تبادل لإطلاق النيران مع قوات الأمن أثناء عملية ضبطه بأحد الأكمنة المعدة له طريق قفط ? القصير وبحوزته 1500 جرام من نبات البانجو المخدر وبندقية آلية وعدد من الطلقات.