الإسكندرية أ ش أ

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأخير, مساء اليوم/ الأحد/ على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب بالإسكندرية; استعدادا لمواجهة الإسماعيلي غدا/ الاثنين/ في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وقاد مدرب حراس مرمى الأهلي طارق سليمان, مرانا قويا لحراس مرمى الفريق محمد الشناوي وأحمد عادل عبدالمنعم ومحمد طارق, كما حرص على خضوع الحراس الثلاثة لجرعة مكثفة من التدريبات, لمواجهة كافة المواقف خلال المباراة.

كانت بعثة فريق النادي الأهلي قد وصلت الإسكندرية, ظهر اليوم, لخوض المران الأخير قبل المباراة المرتقبة أمام الدراويش.