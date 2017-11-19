أخبار مصر

إشراف/ وجدان مباشر

إعداد/ أسامه فاروق

إيماناً بأهمية الحوار بين كافة شعوب العالم بمختلف مذاهبها وأعراقها، وبمناسبة مرور 500 عام على حركة الإصلاح الديني وتأسيس الطائفة الإنجيلية، استقبل الرئيس/ عبد الفتاح السيسي وفداً من قيادات الطوائف الإنجيلية من مختلف أنحاء العالم، والذين يشاركون في احتفاليات الكنيسة الإنجيلية المصرية.

السيسي يستقبل وفداً من قيادات الطوائف الإنجيلية بالعالم

رئاسيا أيضا، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، بمواصلة العمل على تعزيز شبكات وبرامج الحماية الاجتماعية بهدف احتواء تداعيات البرنامج الاقتصادي على الفئات الأكثر احتياجاً.

السيسي يستعرض مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي

عربيا ودوليا، مجلس جامعة الدول العربية في اجتماعه الطارئ لبحث التهديدات الإيرانية لدول المنطقة، يكلف المجموعة العربية في نيويورك بمخاطبة رئيس مجلس الأمن لتوضيح الخروقات الإيرانية لقرار مجلس الأمن رقم 2231 فيما يتعلق بتطوير برنامج الصواريخ الباليستية وماينطوي عليه من طبيعة هجومية تقوض الادعاءات الإيرانية حول طبيعته الدفاعية وما يمثله من تهديد داهم للأمن القومي العربي.

“الوزارى العربى” يقرر مخاطبة مجلس الأمن بالخروقات الإيرانية

جمهورية مصر العربية تؤكد من جانبها أنه على إيران مسئولية لا شك فيها، لاحترام سيادة الدول العربية والامتناع عن التدخل في شئونها، والسعي لإقامة علاقات جوار أساسها احترام سيادة الدول العربية، ومبدأ المواطنة، وتجنب إذكاء النعرات الطائفية والعرقية والمذهبية، جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها وزير الخارجية سامح شكري، أمام الاجتماع الوزاري لمجلس جامعة الدول العربية في دورته غيرالعادية المنعقدة، اليوم الأحد بالقاهرة.

شكرى:على إيران مسئولية إحترام سيادة الدول العربية

أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية يؤكد أن الدول العربية لن تقبل أن تعيش رهينة الخوف أو الترهيب، وأكد أن هناك أدلة على دعم إيران وتسليحها للحركات والتنظيمات الإرهابية.

بالفيديو.. أبو الغيط يؤكد وجود أدلة على دعم إيران للارهاب

من جانبه، أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير ضرورة أن تكف إيران عن هذا التدخل، وعليها احترام سيادة الدول الأخرى، معبرا عن تطلع بلاده للعمل مع الأشقاء في الجامعة العربية والحلفاء في المجتمع الدولي للتصدي لمثل هذه الأعمال”.

بالفيديو.. الجبير: تاريخ إيران حافل بدعم الإرهاب والتدخل في شئون الدول العربية

فيما أكد وزير خارجية البحرين خالدبن أحمد آل خليفة، أن إيران تمثل خطرا كبيرا يستهدف امن بلادنا، وأن الامن القومي العربي يحتاج الى عمل عربي مشترك ووقفة جادة للتصدي للتدخلات الايرانية.

بالفيديو.. السعودية والبحرين تؤكدان ضرورة التصدي لايران

انطلاق الاجتماع الطاريء لوزراء الخارجية العرب لبحث التدخلات الإيرانية

اجتماع طارئ بالجامعة العربية لبحث التدخلات الإيرانية

عربيا ودوليا أيضا، ذكرت شبكة تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) مساء اليوم الأحد، أن رئيس زيمبابوي روبرت موجابي -المحتجز منذ الأربعاء الماضي- اختتم منذ دقائق خطابه الذي ألقاه على الشعب دون تقديم استقالته كما كان متوقعا.

موجابي ينهي خطابه دون إعلان استقالته من منصبه كرئيس لزيمبابوي

محليا، يبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي غداً الاثنين زيارة رسمية إلى قبرص تستمر لمدة يومين، ويشارك خلالها في فعاليات القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان.

السيسي يتوجه إلى قبرص غدا فى زيارة رسمية

اقتصاديا، مؤشرات البورصة المصرية، تسجل تراجعاً جماعياً، لدى إغلاق تعاملات اليوم الأحد مدفوعة بعمليات بيع من صناديق الاستثمار والمؤسسات المحلية، وأسعار صرف الدولار تشهد إرتفاعاً طفيفاً في عدد من البنوك العاملة في مصر، في بداية التعاملات الصباحية، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، توقع اتفاقيتين مع مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، لدعم مشروعات بشمال سيناء، بقيمة اجمالية 17.5 مليون دينار كويتى ما يوازى نحو مليار جنيه.

الأحمر يكسو شاشات البورصة بأولى جلسات الاسبوع

إرتفاع طفيف للدولار عند 17.59 جنيه للشراء و 17.69 للبيع

توقيع اتفاقيتين مع الصندوق الكويتى لتنمية سيناء

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