القاهرة - أخبار مصر

تفقد اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، اليوم الأحد، أعمال إنشاء ازدواج كوبري العبور، على بحر مويس داخل مدينة الزقازيق بتكلفة مالية تبلغ 4 ملايين و675 ألف جنيه.

وأوضح المحافظ، في بيان صحفي، أن الهدف من توسعة كوبري العبور، العمل على فك الاختناقات المرورية داخل مدينة الزقازيق، خاصة في أوقات الذروة، مشددًا على الشركة المنفذة بضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من تنفيذ الأعمال مع مراعاة الجودة في العمل.

كان الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري واللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، قد قاما بوضع حجر الأساس لازدواج كوبري العبور، وذلك خلال زيارته لمحافظة الشرقية لافتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية التي تعود بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة.