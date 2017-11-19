رويترز

تراجعت معظم أسواق الأسهم الخليجية الأحد تحت ضغط عوامل جيوسياسية والقلق من الحملة على الفساد في السعودية، بينما تراجع سهم دانة غاز في أبوظبي، نظراً لقرار من المحكمة العليا البريطانية بشأن صكوك أصدرتها.

انخفض المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.6 في المئة إلى 6872 نقطة، وفي دبي هبط المؤشر 1.1 في المئة إلى 3423 نقطة، وفي بورصة أبوظبي تراجع المؤشر 1.1 في المئة إلى 4279 نقطة.

كما تراجع مؤشر السوق بالكويت 0.7 في المئة إلى 6262 نقطة، وانخفض مؤشر عمان 0.2 في المئة إلى 5097 نقطة.