روما-أ ش أ

حقق سامبدوريا انتصارا كبيرا على ضيفه يوفنتوس بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب لويجي فيراريس في إطار مباريات الأسبوع ال`13 من الدوري الإيطالي ليخسر الاخير 3 نقاط فى صراعه للمحافظة على لقب الدورى الإيطالى.

احرز اهداف سامبدوريا زاباتا فى الدقيقة 52, توريرا فى الدقيقة 71 وفيرارى فى الدقيقة 79 , فيما سجل جونزالو هيجواين الهدف الأول لفريق يوفنتوس فى الدقيقة الأخيرة من ركلة جزاء, قبل أن يضيف ديبالا الهدف الثانى فى الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

وارتفع رصيد سامبدوريا بهذه النتيجة إلى 26 نقطة فى المركز السادس, بينما توقف رصيد يوفنتوس بعد الهزيمة الثانية هذا الموسم عند 31 نقطة فى المركز الثانى , وبات مهددا بفقدان الوصافة فى حالة فوز انتر ميلان على اتلانتا مساء اليوم.

وشهدت المباراة غياب الحارس بوفون عن اليوفى وإبقائه على مقاعد البدلاء, وعدم بدء اليجرى المدير الفنى ليوفنتوس بالأرجنتينى باولو ديبالا , فضلا عن مشاركة الكولومبى خوان كوادرادو لاعب يوفنتوس فى مباراته رقم 100 مع الفريق منذ قدومه للفريق من تشيلسى الإنجليزى منذ موسمين.

وفى باقى مباريات الجولة تعرض بينيفينتو للهزيمة الثالثة عشر على التوالى بعد الخسارة أمام مضيفه ساسولو 2-1 فى الوقت بدل الضائع من المباراة, وفاز كاليارى خارج ملعبه على أودينيزى بهدف, وتعادل سبال مع فيورينتينا 1-1, وتورينو مع كييفو فيرونا بنفس النتيجة.