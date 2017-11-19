اسطنبول- (أ ف ب)

اجتمع وزراء خارجية تركيا وروسيا وايران اليوم الاحد في تركيا لاجراء محادثات حول سوريا، قبل ايام من قمة ثلاثية مهمة مخصصة لهذا البلد الذي يشهد نزاعا مدمرا.

وقال مسؤول تركي كبير ان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافرورف ونطيريه الايراني محمد جواد ظريف والتركي مولود تشاوش اوغلو عقدوا قبيل ظهر الاحد اجتماع مغلقا في انطاليا بجنوب تركيا، بدون ان يضيف اي تفاصيل.

ويهدف هذا الاجتماع الى الاعداد لقمة تعقد الاربعاء في منتجه سوتشي الروسي بحضور الرؤساء الروسي فلاديمير بوتين والايراني حسن روحاني والتركي رجب طيب اردوغان.

وترعى روسيا وتركيا وايران اتفاقا يهدف الى خفض حدة المعارك تمهيدا لاتفاق سياسي يضع حدا للنزاع المستمر منذ اذار/مارس 2011 والذي اوقع اكثر من 330 الف قتيل وشرّد الملايين.