د ب ا

حذف موقع يوتيوب التابع لشركة غوغل قناته المعروفة باسم “سيتيزن تيوب-Citizentube” التي صُممت وأطلقت خصيصاً لتكون بمثابة مدونة فيديوية سياسية رسمية في موقع يوتيوب، تتمثل مهمتها في عرض نقاشات وأحداث سياسية مباشرة أغلبها يتعلق بالوطن العربي ويرتبط خصيصاً بالاحتجاجات التي تدور رحاها داخل دول تعيش تحت وطأة الحروب مثل سوريا وتونس وبنغلاديش.

أطلقت القناة في أبريل 2007، وكانت نشطة جداً أيام ثورات ما يُسمى بـ”الربيع العربي” التي انطلقت عام 2011، ولكن بفضل مستخدم في موقع ريديت اكتشف أن القناة لم تعد فعالة بعد الآن.

ووجد هذا المستخدم الذي يُدعى “gilwist” عندما حاول زيارة هذه القناة وغيره فيما بعد، تنبيهاً مكتوب فيه “هذا الحساب تم إنهاؤه بسبب انتهاكات متعددة أو جسيمة لسياسة يوتيوب ضد المحتوى غير المرغوب فيه والممارسات المخادعة والمحتوى المضلل أو انتهاكات البنود الأخرى للخدمة”.

ومن غير المعلوم متى قام يوتيوب بالضبط بحذف أو إزالة القناة أو حتى الأسباب الحقيقية جراء هذه الخطوة، لكن بحسب موقع “أندرويد بوليس”، فعلى ما يبدو أن الخطوة اتخذت صباح أمس السبت، نظراً لأن القناة كانت مستمرة في عرض مقاطع فيديو سياسية لاسيما بالعربية.

ويشير البعض أنه على الأرجح أغلقت القناة بسبب بثها مقاطع فيديو تتعلق باحتجاجات في دول عربية، وإلى الآن لم تعلق يوتيوب أو غوغل عن الموضوع.

يُذكر أن عدد المشتركين في القناة يتجاوز الـ 128 ألف مشترك، وعلى الرغم من ذلك، فإن آخر مقطع فيديو رُفع على القناة كان منذ 5 سنوات، وبالتالي، فمن الممكن أيضاً أن تم إنهاء القناة من قبل يوتيوب منذ فترة.