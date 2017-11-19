أخبار مصر - شيماء صالح

أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب فرج عامر، وزارة الشباب والرياضة بضرورة مواصلة الضغوط على الفيفا للحصول على حقوق البث الأرضى لمباريات المنتخب الوطنى فى كأس العالم على القنوات الارضية، وقيام الهيئة الوطنية للإعلام بالاستعداد الفنى للبث الأرضي بطريقة جيدة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب فى حضور المهندس خالد عبدالعزيز، لمناقشة طلبات إحاطة بشأن إذاعة مباريات المنتخب الوطنى على القنوات الأرضية، فى بطولة كأس العالم التى ستقام فى روسيا 2018، عدد من التوصيات فى هذا الشأن.

كما طالبت اللجنة، الوزارة بضرورة التوسع فى مشروع المشاهدة الجماعية فى مراكز الشباب والأندية الشعبية، فضلاً عن قيام الحكومة بتبنى تأسيس شركات مساهمة للنقل التليفزيونى للمباريات الرياضية.

وأوصت اللجنة، بتشكيل لجنة دائمة لمناقشة منع السيطرة والهيمنة للتفاوض مع الفيفا بشأن إذاعة المباريات الرياضية.