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أكد وزير خارجية المملكة العربية السعودية عادل الجبير استشعار مخاطر جسيمة تتعرض لها المنطقة نتيجة التدخل السافر لإيران في الدول العربية، وأن المملكة لن تتوانى عن الدفاع عن امنها الوطني والتصدي للاعتداءات الايرانية.

وأضاف الجبير، خلال كلمته في اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية اليوم الأحد، والذي تم بناء على طلب المملكة السعودية، أن إيران تعمل على اثارة الاضطرابات في عالمنا العربي، وأن إيران هي الدولة الاولى الراعية للارهاب في العالم لدعمها واحتصانها المنظمات الارهابية

ومن جانبه أكد وزير خارجية البحرين خالدبن أحمد آل خليفة، أن إيران تمثل خطرا كبيرا يستهدف امن بلادنا، وأن الامن القومي العربي يحتاج الى عمل عربي مشترك ووقفة جادة للتصدي للتدخلات الايرانية.

وأوضح آل خليفة أن إيران لها اذرع مختلفة في المنطقة وحزب الله ابرز الداعميين اليها ،مشددا أنه علينا التوافق على اليات عمل عربي مشترك للوقوف امام التهديدات الايرانية .