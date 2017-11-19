القاهرة - أ ش أ

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية بشأن ظهور حالات جديرى لبعض الطلاب في المدارس بمحافظة الدقهلية.

وأكد أحمد خيرى المتحدث الرسمي باسم الوزارة في تصريحات صحفية اليوم عدم صحة الخبر وأن الحالات المشار إليها ظهرت منذ أكثر من شهر وتم التعامل معها من قبل الوزارة وكل الطلاب بصحة جيدة الآن.

وأضاف أن الحالة الوحيدة المصابة بمدرسة أبو السعود قصر الكردي الابتدائية بإدارة منية النصر التعليمية وقد تماثلت للشفاء وهى الآن بصحة جيدة.