أخبار مصر - شيماء صالح

طالب طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، البرلمان بسرعة إنجاز مشروعات قوانين المقدمة من الوزارة المتعلقة بحل أزمة الأبنية التعليمية وتساهم في عملية تطوير التعليم .

وأضاف، خلال اجتماع لجنة التعليم في مجلس النواب، اليوم الاحد، برئاسة النائب جمال شيحه، أن التوزيع هو الاشكالية التي تعانى منها الوزارة لحل أزمة الكثافات في الفصول ونقص بعض المعلمين، لافتا إلى أن الاشكالية في ان كل مدرس يريد ان يكون بجوار بيته.

وأشار الوزير إلى تقنين أكثر من 11 الف معلم ، وانطلاق المرحلة الثانية من مشروع المعلمون اولا، وتم التعاقد مع 500 الف معلم، ونقوم بإعادة أكاديمية المعلمين، وتم ترقية 523 الف معلم.

واشار الى انه من الضروري التعلم من الأخطاء السابقة وخاصة فيما يتعلق بإجراء المسابقات المحلية، ووضع آلية تعاقد جديدة وهنا المحافظ هو المسؤول عن اعتماد المسابقات المحلية واي خلل سيكون أدى المحافظة.