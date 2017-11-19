القاهرة - أخبار مصر

أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية أن الدول العربية لن تقبل أن تعيش رهينة الخوف أو الترهيب، وأكد أن هناك أدلة على دعم إيران وتسليحها للحركات والتنظيمات الإرهابية.

وأشار أبو الغيط في كلمته خلال أعمال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية اليوم الأحد،إلى ان ايران تنتهج سياسة الهيمنة والسيطرة والتدخل في شؤون الغير،وشدد انه على طهران الإلتزام بسياسة حسن الجوار.

وأوضح أبو الغيط ان التدخلات الايرانية سبب اصيل في حالة عدم الاستقرار في اليمن نتيجها لتسليحها للحوثيين، وأكد ان قوات التحالف أوقفت عدد من السف محملة بالأسلحة ومقدمة من إيران للحوثيين.

وأوضح أن ايران تستغل حالة الضعف التي تعيشها اليمن وتسعى لزعزعة أمن الدول المجاورة، مشيرا إلى أن إيران لا تصلها رسالة واضحة من المجتمع الدولي لخطورة ما تقوم به،وأن البرنامج النووي الايراني يعطي طهران حصانة للتصرف كما يحلو لها في شؤون المنطقة ويضيف ان التهديدات الايرانية تجاوزت الحدود وتدفع المنطقى الى هاوية الخطر

وذكر أبو الغيط أن إيران اطلقت 232 صاروخا بالستيا منها 76 على المملكة السعودية وحدها، مؤكدا أن استقرار العالم العربي وامن دوله يعتبر بنيان مترابط.