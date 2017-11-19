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حذرت شركة رومانية متخصصة في حماية البيانات من وجود مجموعة جديدة من فيروس القرصنة “زيوس” يمكن تعديلها لمراقبة وربما السيطرة على حسابات المستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر، دون معرفتهم.

وحسب موقع زد نت المتخصص في التكنولوجيا فإن هذه الفيروسات صُممت في البداية لسرقة البيانات المالية والمصرفية السرية، قبل تعديلها وتغيير الغرض منها بإكسابها “قدرات تجسس جديدة”.

و إلى جانب قدرة القراصنة على التأثير على مشاركات أصحاب الحسابات على “فيس بوك” و”تويتر”، فإن الفيروسات الجديدة تتيح لهم أيضاً مراقبة حساب البريد الإلكتروني.

وأشار تقرير شركة “بيتديفندر” الرومانية لحماية المعلومات إلى أنه تم تعديل برنامج التجسس “زيوس” لتطوير برنامج جديد باسم “تيردوت” يستهدف الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل ويندوز، وظهر لأول مرة في منتصف العام الماضي.

ويستخدم برنامج التجسس حسابات مواقع التواصل الاجتماعي لكي ينتشر ويستطيع سرقة بيانات الدخول إلى الحسابات حيث يمكنه في هذه الحالة الدخول إليها والسيطرة عليها وإعادة بيعها إلى مستخدمين آخرين بحسب “بوجدان بوتيتساتو” المحلل في شركة “بيتديفندر”.

وكما هو الحال في الكثير من برامج التجسس والفيروسات فإنه يصل إلى الضحية في رسالة بريد إلكتروني تحتوي على ملف بصيغة بي.دي.إف، وعند النقر على الملف لفتحه يتم تنزيل برنامج التجسس على جهاز الضحية فوراً.