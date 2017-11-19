بغداد -أ ش أ

أفاد مصدر في الشرطة العراقية اليوم الأحد بإصابة 3 أشخاص جراء انفجار عبوة ناسفة جنوب العاصمة بغداد.

وأضاف المصدر – أن عبوة ناسفة كانت موضوعة بالقرب من محال تجارية في قضاء المدائن جنوب بغداد, انفجرت, ما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح متفاوتة.

وأوضح أن قوة أمنية نقلت المصابين إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج, فيما فتحت تحقيقا بالحادث لكشف الجهة التي تقف وراءه.

وكانت العاصمة العراقية بغداد قد شهدت – في وقت سابق اليوم – تحرير فتاتين مختطفتين والقبض على اثنين من الخاطفين ضمن منطقة العبيدي شرق العاصمة.