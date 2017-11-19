وكالات

أجرت منصة تويتر الحالي تغييراً جذرياً تم من خلاله توسيع عدد الأحرف التي يمكن استخدامها في التغريدة من 140 إلى 280، وبالتالي بات يمكن التعبير أكثر ونشر عدد أكبر من الكلمات.

ومع التوسع الأخير، استعان أحد مطوري تقنيات البرمجة مثل ChartJS إضافة إلى اللجوء إلى Quran API لإعداد دراسة توضح عدد الآيات التي أصبح بالإمكان التغريد فيها بشكل كامل على تويتر من دون انقطاع بالآية الواحدة.

وقارن حساب باسم “آي درويش مان” على منصة “ريديت” الإلكترونية عدد الآيات على نظام 140 حرفاً و280 حرفاً، حيث استنتج بأنه بات بالإمكان التغريد بقرابة 96% من آيات القرآن على تويتر.

ويشرح المطور بعض الصعوبات التي واجهته أثناء الإعداد لهذه الدراسة، لاسيما أن الروابط التي يمكن الولوج عبرها إلى القرآن تعتبر حركات التشكيل في بعض الأحيان حروفاً، في حين أن تعبير “صلى الله عليه وسلم” قد تظهر وكأنها حرفاً واحداً مع كلمة “صلع” .

وبحسب الدراسة، فإن 73.3% من آيات القرآن لا يتعدى عدد الأحرف فيها 140 حرفاً، في حين أن 96.2% من آيات القرآن يتعدى عدد الأحرف فيها 280.