جهود ضبط الأمن 2017/11/19 - 17:29 جهود ضبط الأمن2017-11-19T17:29:27+00:00 تقارير مصورة بدون تعليقات أخبار مصر موضوعات مشابهة السيسي يتفقد مشروع الإستزراع السمكي غليون كفر الشيخ 18-11-2017 السيسي يتفقد المعمل التابع لمشروع الإستزراع السمكي – غليون 18-11-2017 السيسي يتفقد مصنع إنتاج السمك بمشروع الإستزراع السمكي – غليون 18-11-2017 السيسي يستمع لشرح حول عمل أحواض السمك يمشروع الإستزراع السمكي – غليون 18-11-2017 السيسي : تبلغ رفع كفائة بحيرة المنزلة من 40 إلى 50 مليار جنيه 18-11-2017 السيسي يفتتح عدة مشروعات للتنمية فى محافظة كفر الشيخ 18-11-2017
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