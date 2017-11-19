القاهرة -أ ش أ

انطلقت مساء اليوم الأحد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية برئاسة وزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف, والذي ترأس بلاده الدورة الحالية للمجلس, وبمشاركة الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط, وذلك لبحث كيفية التصدي للتدخلات الإيرانية في الدول العربية وتقويضها للأمن والسلم العربي, واتخاذ ما يلزم حيال ذلك.

ويعقد الاجتماع بناء على طلب من المملكة العربية السعودية.. ويناقش على جدول أعماله بندا حول التهديدات الإيرانية لدول المنطقة في ضوء مشروع القرار الذي أعدته اللجنة الرباعية الوزارية العربية المعنية بالتدخلات الإيرانية في الدول العربية للنظر في إقراره.