القاهرة - أخبار مصر

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، من ضبط قهوجى وبحوزته سلاح ناري ومواد مخدرة، وأمر اللواء عصام سعد مساعد الوزير لأمن الجيزة بإخطار النيابة.

البداية كانت أثناء مرور ضباط وحدة مباحث فسم شرطة العمرانية والقوة المرافقة دائرة القسم تمكنوا من ضبط قهوجي 34 سنة، والسابق اتهامه في 9 قضايا أخرى، وبحوزته (بندقية خرطوش، وطلقات من ذات العيار، و22 حصوة لمادة تشبه الهروين المخدر وزنت حوالي 150 جرامًا، ومبلغ مالي ألفى جنيه).

وبمناقشة المتهم اعترف بحوزته للمضبوطات بقصد الاتجار في المخدرات والسلاح النارى للدفاع والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار النيابة التي تولت التحقيق.