القاهرة - أ ش أ

أكدت وزارة الخارجية أن شهداء الدبلوماسية المصرية جسدوا معاني التضحية والفداء في خدمة الوطن وستظل ذكراهم العطرة حاضرة في الأذهان دافعا لاستكمال هدف القضاء علي الإرهاب والتطرف أينما وجد.

جاء ذلك في تغريدة على حساب المتحدث الرسمي باسم الخارجية المستشار أحمد ابوزيد على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” بمناسبة الذكرى الثانية والعشرون التي تحل اليوم لرحيل شهداء مصر من أبناء وزارة الخارجية ضحايا تفجيرات سفارتنا في باكستان عام 1995