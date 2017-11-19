المانيا - د ب ا

يتربع السروال المخملي الواسع على عرش الموضة في خريف/شتاء 2017/2018، ليمنح المرأة إطلالة مريحة تنطق بالأناقة والفخامة.

وأوضحت مجلة “إيلي” الألمانية المعنية بالموضة والجمال أن السروال المخملي يتألق هذا الموسم بألوان الأحجار الكريمة الفخمة، مثل الأحمر الياقوتي والأخضر الزمردي والأصفر الزعفراني والوردي بلون الكوارتز. ويأتي البنطال المخملي بقصّة واسعة وطويلة تصل إلى أسفل الكاحل، كما تمتاز بعض الموديلات بقصّة واسعة للأرجل.

ومن ناحية أخرى، يمتاز البنطال المخملي الواسع بتنوع إمكانيات تنسيقه، حيث يمكن الحصول على إطلالة مناسبة للعمل بتنسيقه مع بليزر أنيق، في حين يمكن الحصول على إطلالة كاجوال بتنسيقه مع بلوفر واسع.

وتكتمل أناقة البنطال المخملي الواسع مع حذاء ذي كعب عال، في حين يمكن للمرأة طويلة القامة تنسيقه مع حذاء رياضي.