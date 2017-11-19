دمشق -أ ش أ

أفاد الإعلام الحربي المركزي السوري, اليوم الأحد, بأن القوات السورية حررت بالكامل مدينة البوكمال في محافظة دير الزور شرق سوريا من قبضة تنظيم “داعش” الإرهابي .

وقال الإعلام الحربي المركزي, -في تغريدة له على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”, إن الجيش السوري حرر مدينة البوكمال على الحدود السورية – العراقية في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي بشكل كامل, مؤكدا أن الجيش السوري قد طرد تنظيم داعش من آخر معقل له على الأراضي السورية.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان, أفاد – في وقت سابق اليوم-, بأن أكثر من 80 % من مدينة البوكمال بات تحت سيطرة تلك القوات إثر هجوم واسع تمكنت خلاله من إجبار مسلحي التنظيم على التراجع إلى القسمين الشمالي والشمالي الشرقي حيث تتركز المعارك الحالية.