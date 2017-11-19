أخبار مصر- حمودةكامل

وقع الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بروتوكول تعاون مع شركة سيمنس للتكنولوجيا ويمثلها عماد غالي الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس مصر، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي في مصر Giz ويمثلها الدكتور أندرياس كوك مدير عام الوكالة؛ لتطوير مدرسة زين العابدين للتعليم الفنى المزدوج التابعة لإدارة السيدة زينب التعليمية بمحافظة القاهرة.

شهد توقيع البروتوكول الدكتور أحمد الجيوشي، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني؛ وحبيبة عز معاون الوزير للتعليم الفنى، وفريدة مجاهد مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وفاتن فريد مدير عام إدارة السيدة زينب، وذلك بمقر المدرسة.

أعرب شوقى عن سعادته للتعاون مع شركة سيمنس، والجانب الألمانى وتوقيع هذا البروتوكول لدعم مدرسة زين العابدين ودعم تكنولوجيا الصناعة، وتحويل مدرسة زين العابدين إلى نموذج فى تطبيق أحدث تكنولوجيا في مجال الميكانيكا الصناعية والتركيبات الكهربائية والإلكترونيات.

وأضاف الوزير أنه سيتم قبول الطلاب من خلال مسابقة يتم فيها اختيار الأفضل من الطلاب، كما أنه سيكون هناك منظومة مدارس مع شركاء أجانب؛ لضمان جودة التعليم والاعتماد على المعايير العالمية، بجانب مشاركة القطاع الخاص، والمجلس التنفيذى للتعليم الفنى، والجهات المانحة لنبنى هذا النظام، لافتًا إلى أن هذا البروتوكول هو باكورة هذا الاتجاه للتطوير.

وفي نفس السياق أوضح عماد غالي أن القطاعات الصناعية تمر اليوم بتغيرات جذرية وسريعة، فأنظمة التصنيع والإنتاج أصبحت أكثر تعقيداً وأكثر اعتماداً على الحلول الرقمية، وبالتالي يتطلب تشغيل تلك الأنظمة أشخاص مدربين طبقاً لأعلى مستويات التأهيل والمهارة مضيفًا، أن الهدف من هذه المبادرة توفير الأدوات والموارد والخبرات اللازمة للمُعلمِين والطلبة، من أجل تعظيم الإمكانيات التكنولوجية وتحسين نتائج العملية التعليمية.

ومن جهته أشار سيباستيان ليتش ممثلا للسفارة الألمانية والتعاون الإنمائي الألماني أن هذه الشراكة تؤكد على التزام ألمانيا طويل الأمد نحو دعم وزارة التعليم المصرية والقطاع الخاص في تمكين الشباب ورفع قدراتهم.