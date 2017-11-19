أخبار مصر - غباشى خيرالله

أفتتح المهندس ابراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والمهندس طارق قابيل وزير التجارة ومجلس أمناء الصناعة واللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة والدكتور رءوف غبور رئيس مؤسسة غبور للتنمية مركز تدريب مهنى سيارات إمبابة بعد إعادة تطويره لتخريج الأيدى العامله الماهره وفقاً لمتطلبات السوق .

واكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إن الشراكة بين مصلحة الكفاية الإنتاجية ومؤسسة غبور للتنمية أسفرت عن تعاون لتطوير مركز تدريب مهني سيارات إمبابة التابع للمصلحة بتكلفه 25 مليون جنيه.

وأوضح الوزير أن المؤسسة نجحت في تطوير البنية الأساسية والمباني الخاصة بالمركز وأعمال الصيانة الكاملة.

وقد قامت المؤسسة بتطوير الورش لتتطابق مع مراكز التدريب الدولية وتطوير المناهج لتواكب المهارات المطلوبة لسوق العمل وخلق هيكل إداري مناسب لاحتياجات سوق العمل.

حيث تم إختيار 80 طالب خلال العام الحالى لتكون الدفعة الاولى للمركز بعد تطويره من بين 300 طالب تقدمو للمركز وذلك وفق لمعايير واضحه لاختيار المتدربين وذلك لتتوافق مع المتطلبات اللازم لسوق العمل.

واشار المهندس رءوف غبور ان مؤسسة غبور للتنمية سوف تدعم المركز سنوياً ب 14 مليون جنية وذلك لضمان استمرارية المركز بنفس الكفاءه .