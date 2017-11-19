أخبار مصر - د.هند بدارى

تعقد كلية الإقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة غدا الأثنين حلقة نقاشية جديدة من حلقات منتدي السياسات للعام الجامعي 2017/2018، حول تقرير التعليم الوارد فى تقرير التنمية العالمي لسنة 2017.

وصرحت الدكتورة شيرين الشواربي وكيل كلية الإقتصاد والعلوم السياسية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الحلقة ستعقد تحت عنوان “التعلم لتحقيق وعد التعليم ” وذلك من واقع نتائج تقرير التنمية العالمي.

ويتحدث بها الدكتور جيم سافيدرا كبير مديري إدارة التعليم بالبنك الدولي، والدكتورة منى البرادعى الأستاذ بكلية الإقتصاد والعلوم السياسية، والدكتور حسام بدراوى، وبحضور نخبة من الأساتذة والمتخصصين والطلاب.