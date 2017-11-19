أخبار مصر- حمودةكامل

بدأت ورشة عمل ” إنتاج الوسائل التعليمية لذوي الاحتياجات الخاصة” وتستهدف مسئولي الدمج والوسائل التعليمية ومعلمي غرف المصادر ومعلمي الصفوف الثلاث الأولي،وذلك في إطار البروتوكول الموقع بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وبين منظمة الأمم المتحدة للطفولة ” اليونيسف”.

وقد أفادت إنجى مشهور مستشار الوزير للاحتياجات الخاصة أن تلك الورش تقيمها الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونسيف” وكلية رياض الأطفال جامعة الإسكندرية وتتناول الورش أهمية الدمج للأطفال ذوي الإعاقات البسيطة، وكيفية تصنيع و استخدام الوسائل التعليمية لتلك الفئات.

وصرحت هالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة أن التدريب يستهدف معلمي محافظات (الغربية، والقاهرة، والإسكندرية، ومطروح ودمياط، وسوهاج، وأسيوط ) بإجمالي (٥٢٢) معلم ومعلمة، وأن جامعة الإسكندرية برئاسة عميدة كلية رياض الأطفال الدكتورة هالة الجراوني تبذل قصاري جهدها وتقدم كل الدعم لإنجاح تلك الورش المتميزة.

وأشارت الدكتورة هناء قاسم رئيس الإدارة المركزية للتعليم الأساسي أن هذا التدريب يعد نقلة نوعية لمعلمي الدمج للمراحل الثلاث الأولي في المحافظات المستهدفة، حيث يزيد من مهارات ومعارف معلمي التعليم الدامج وكيفية تصنيع واستخدام وسائل تعليمية تتناسب مع كل إعاقة .