نشرة الظهيرة من اخبار مصر
القاهرة - اخبار مصر
البرلمان يوافق مبدئيا على تعديل يجرم “حجب الميراث”
السيسي يستقبل وفداً من قيادات الطوائف الإنجيلية بالعالم
مؤتمر صحفي حول زيارة الطيب لمسلمي الروهينجا ببنجلاديش
البرلمان يرجئ موافقتة على تعديل قانون يمنع اختلاط الأنساب
حبس 15 متهما لارتباطهم بمرتكبى حادث الواحات
مؤتمر صحفي حول زيارة الطيب لمسلمي الروهينجا ببنجلاديش
حبس 15 متهما لارتباطهم بمرتكبى حادث الواحات
البرلمان يرجئ موافقتة على تعديل قانون يمنع اختلاط الأنساب
“الهجرة” تنظم دورة تدريبية بالتعاون مع المكسيك
البرلمان يوافق مبدئيا على تعديل قانون الأسرة
العصار يبحث تطوير السكة الحديد مع وزير النقل
غرف عمليات بالبحر الاحمر لمجابهة الامطار المحتملة
بدء الدراسة بمدرسة الضبعة النووية
رئيس الوزراء يبحث ومحافظ القاهرة مشروعات العاصمة
نصر توقع اتفاقيتين مع الصندوق الكويتى لتنمية سيناء
البورصة تنجح في إقناع 23 شركة بالعدول عن الشطب
عبور 142 سفينة قناة السويس بحمولات 9,5 مليون طن
رئيس الوزراء يفتتح غداً مؤتمر إتحاد البورصات الإفريقية
ضخ 2510 أطنان مواد بترولية بالغربية
إرتفاع طفيف للدولار عند 17.59 جنيه للشراء و 17.69 للبيع
اجتماع طارئ بالجامعة العربية لبحث التدخلات الإيرانية
مقتل قياديين حوثيين خلال معارك مع الجيش بصنعاء
العثور على عبوات ناسفة جنوبي بغداد
مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى
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