أخبار مصر- حمودةكامل

شهد كل من الدكتور هشام عرفات وزير النقل ، وغادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس مجلس إدارة صندوق، مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، توقيع بروتوكول تعاون بين الصندوق والهيئة القومية لسكك حديد مصر، حيث قام بتوقيع البرتوكول المهندس سيد سالم رئيس هيئة السكك الحديدية و عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان .

و يتضمن البروتوكول إجراء حملات للكشف المبكر عن تعاطي المخدرات بين طوائف التشغيل المسئولين عن سلامة التشغيل حفاظا على سلامة المواطنين من مستقلي القطارات.

و صرح وزير النقل بأن هذا البروتوكول يهدف إلى التوعية بخطورة و مضاعفات تعاطي المخدرات وطرق الإقلاع عنها في حالة تعاطيها و الكشف الدوري على طوائف التشغيل بالسكة الحديد و تنظيم برامج تدريبية تساعد على زيادة التركيز والانتباه الذهني في العمل.

أضاف أن العنصر البشري يُعتبر أحد أهم عوامل نجاح المنظومة لذا فان الوزارة تضع من أولوياتها الاهتمام به من كافة الجوانب الصحية والاجتماعية وغيرها بما يعود بالنفع على منظومة العمل وتقدمها وازدهارها.