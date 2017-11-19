اخبار مصر - د.هند بدارى

استقبل أ.د/ ماجد نجم رئيس جامعة حلوان وفد جامعة حلوان المكون من الطلاب الفائزين بمسابقة الطالب المثالي المشاركين في : “مؤتمر النموذج الأوروبي لهيئة الأمم المتحدة بمدينة لاهاي بهولندا.

واعلن أ.د/ ماجد نجم رئيس الجامعة الطلاب ان جامعة حلوان تهتم بالمشاركة في المؤتمرات الدولية لرفع تصنيف الجامعة العالمي وتبادل الخبرات لدى ابناءها الطلاب من خلال المشاركة مع دول العالم وثقافات شعوبها وتحسين الصورة الذهنية عن المصريين في الخارج من خلال تمثيلها في احسن صورة ، حيث يشارك طلاب الجامعة في هذا المؤتمر منذ عام 1995 بدول ( هولندا ، الصين ، المانيا ) .

وأكدت أ.د/ فاطمة بليغ رئيس الوفد أن الهدف من هذا المؤتمر عمل محاكاة للامم المتحدة ومعرفة كيفية عمل طلبات الاحاطة هناك لتفعيل ثقافة الحوار وتقبل الآخر وتبادل الثقافات.

وتكون وفد الجامعة من الطلاب: احمد محمد ممتاز الطالب بكلية العلوم ، الطالبة سارة احمد محمود الطالبة بكلية الهندسة بالمطرية ، الطالبة مهرة حمدي الفقي كلية الفنون التطبيقية ، والطالبة شروق علي محمد كلية التربية الفنية.